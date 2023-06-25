اليوم السابع
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صحة الشرقية تدشن مبادرة "100يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين

الأحد، 25 يونيو 2023 09:31 م
صحة الشرقية تدشن مبادرة "100يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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دشنت مديرية الصحة بالشرقية، فعاليات المبادرة الرئاسية، "100يوم صحة"، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بجانب التثقيف الصحى وخدمات تنظيم الأسرة، وذلك من أمام قصر ثقافة الزقازيق فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد فوزى وكيل المديرية والدكتورة عايده عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.
 
أوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 يوم صحة والتى تستمر حتى أول أكتوبر 2023 تقدم الخدمة الصحية والعلاجية بالمجان بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة لجميع المواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية، حيث تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة والتى تشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحى، وكافة الخدمات الصحية وأعمال مراقبة الأغذية وصحة البيئة وإجراء المسح الميدانى لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5سنوات مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.
 
أضاف وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف إلى توعية المواطنين بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان وتبرز الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضى المصرية، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.
 

الشرقية

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