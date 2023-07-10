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إبداعات طلاب "فنون جميلة" المنيا تتجسد فى مشروعات تخرجهم.. صور

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:09 م
إبداعات طلاب "فنون جميلة" المنيا تتجسد فى مشروعات تخرجهم.. صور إحدى تماثيل مشروع التخرج
المنيا-حسن عبد الغفار

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في مشهد فنى وأجواء جمالية تجسد تميز وإبداع طلاب الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا؛ قامت لجان التحكيم لمشروعات التخرج للأقسام المختلفة برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بتقييم مشروعات التخرج الطلابية لهذا العام والتي جاءت لتمثل المدارس الواقعية والرومانسية والتجريدية، ويرصد فيها الطلاب المشاهد الإنسانية الواقعية والتجارب الشخصية للفنانين من منظور تقني وفني معاصر، وتفصح عن ملامح هويتهم التاريخية.
 
وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الأعمال الفنية الطلابية سوف تلاقي اهتماماً كبيرا من إدارة الجامعة، وسوف ينتقى منها أفضل الأعمال لتوضع في أماكن متميزة في جميع أرجاء الجامعة وبالمستشفيات الجامعية، ومسجلة بأسماء منفذيها؛ سعياً لتعزيز الثقافة البصرية لمنتسبي الجامعة وزائريها، ولإضفاء البهجة وملامح الجمال، وليكون لها مردود فني يعظم الهوية البصرية للجامعة.
 
وشملت الأعمال الفنية لقسم النحت عمل تحت عنوان "المنقذ" للطالب ديفيد وجيه، يعبر عن أحداث الزلزال، ومشروع بعنوان "مقاومة" للتعبير عن الحرية، وآخر بعنوان" الفقيد" يجسد آلام الفراق للطالبة انجي ملاك، و"المصابرة" للطالب أكرم لطيف، و"الخطايا السبعة" لعاصم عباس، وفانتازيا لمحمد عماد، و"السقوط" لمي ممدوح، إلي جانب أعمال للنحت البارز والخزف.
 
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (1)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (1)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (2)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (2)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (3)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (3)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (4)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (4)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (5)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (5)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (6)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (6)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (7)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (7)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (8)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (8)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (9)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (9)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (10)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (10)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (11)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (11)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (12)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (12)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (13)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (13)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (14)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (14)

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (15)
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا (15)
 
 
 

جامعة المنيا

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