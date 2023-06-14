رئيس جامعة الأقصر يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الفنون الجميلة

تابع الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، سير أعمال الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة، بأقسام " التصوير والجرافيك والنحت والديكور"، ضمن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023.

وأجرى رئيس الجامعة جولة بمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، رافقه خلالها كل من الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود النوبى آدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وجمال السيد، أمين عام الجامعة، مشددًا على أهمية التحول الرقمى فى عقد الامتحانات.

وخلال جولته، استمع رئيس الجامعة للطلاب حول سير الامتحانات، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أية شكاوى، وأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، تُجرى بهدوء بكافة كليات الجامعة منذ انطلاقها؛ طبقًا للإجراءات التى اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة أبنائنا الطلاب، كما أثنى رئيس الجامعة على جهود فريق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين إدارتى الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، ومركز المعلومات، فى الإشراف على الاختبارات.

كما أجرى الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023، بكليتى الطب، والسياحة والفنادق، فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة انتظام وسير العمل والدراسة بالجامعة، وذلك حرصًا على توفير سبل الراحة للطلاب.

وحرص رئيس جامعة الأقصر على التواصل مع الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، ورافقه بالجولة الدكتور صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ووكلاء الكليتين، حيث أكد رئيس جامعة الأقصر على انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أية معوقات، مثنيًا على التزام الطلاب بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بدخول اللجان، منذ بدء الامتحانات، واطمأن رئيس الجامعة ومرافقوه، على سهولة ويسر الامتحانات، والتأكد من عقدها فى أجواء مناسبة للطلاب.