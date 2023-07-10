أطفال شمال سيناء يقبلون بكثافة على برنامج وزارة الأوقاف الصيفى في المساجد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مساجد شمال سيناء، إقبال الأطفال على المشاركة بفعاليات وأنشطة البرنامج الصيفى الذى تنفذه وزارة الأوقاف فى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، أن البرنامج يحظى باهتمام الأسر فى شمال سيناء التى تدفع أطفالها للمشاركة بفعالياته المتنوعة لافتا أن البرنامج يأتي في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء أن البرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، و طلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

واوضح الشيخ محمود مرزوق أن الفعاليات متواصلة لمدة ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجدا، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم، لافتا انه ضمن فعاليتها انطلقت برامج الرحلات الترفيهية تخللها الألعاب والمرح والمسابقات والهدايا والصور التذكارية.