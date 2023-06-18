مساجد شمال سيناء تنظم رحلات ترفيهية للأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مساجد شمال سيناء، فى تنظيم رحلات ترفيهية منوعة للأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى بكل مسجد، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، أن البرنامج تنفذه وزارة الأوقاف، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط ويشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏فى مجالات : قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الدينى، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة، والفعاليات متواصلة لمدة ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التى يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظى القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه انطلقت برامج الرحلات الترفيهية تخللها الألعاب والمرح والمسابقات والهدايا والصور التذكارية بالتنسيق مع مركز شباب العريش، وتحت إشراف ومتابعة إمام المسجد الشيخ محمود ابراهيم، واليوم الترفيهى لأطفال مسجد الرحمن بالحسنة بإشراف ومتابعة إمام المسجد الشيخ محمد شبانة وتضمن برنامج أطفال مسجد آل بدوى رحلة ترفيهية إلى شاطئ بحر العريش، تحت إشراف ومتابعة الشيخ محمد مجدى محمد عطية، إمام وخطيب المسجد.

وأوضح أنه يأتى هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، وفى إطار حرصها الشديد على حق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية.



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