أشياء يمكن أن تخبرك بها عيناك عن صحتك.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

إذا كانت عينك تعاني من الحكة أو الجفاف أو كنت تعاني من آلام في العين ، فقد تكون هناك أسباب أكثر من الوقت المفرط الذي تقضيه أمام الشاشة، حيث قد تكشف عيناك عن حالتك الصحية، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا تقول العيون عن حالتك الصحية

قد تكشف عيناك عن بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى مشاكل صحية محتملة، مما يمكننا من اتخاذ تدابير استباقية والحصول على العناية الطبية في الوقت المناسب

اصفرار العيون

عادة ما يظهر بياض العين مشرقًا وواضحًا ، لكن الاصفرار ، المعروف باسم اليرقان ، يمكن أن يشير إلى مشاكل في الكبد أو المرارة.

عندما يفشل الكبد في معالجة البيليروبين بكفاءة ، وهو صبغة صفراء ، فإنه يتراكم في الجسم ، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين. إذا لاحظت لونًا أصفر في عينيك ، فمن الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية. جفاف مستمر أو حكة في حين أن الجفاف أو الحكة العرضية يمكن أن تعزى إلى العوامل البيئية أو وقت الشاشة المفرط ، فإن الجفاف المستمر قد يكون علامة على حالة مناعة ذاتية أساسية تسمى متلازمة سجوجرن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسبب التهاب الجفن ، وهو التهاب يصيب الجفون ، إزعاجًا مستمرًا. إذا لم تخفف العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية من الأعراض ، يوصى باستشارة أخصائي العيون لإجراء تقييم شامل.



رؤية ضبابية أو مزدوجة يمكن أن تشير الرؤية غير الواضحة أو المزدوجة إلى العديد من المشكلات ، مثل قصر النظر أو طول النظر أو اللابؤرية ، والتي يمكن تصحيحها باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون الرؤية الضبابية أو المزدوجة المفاجئة أو المستمرة عرضًا لحالات أكثر خطورة مثل إعتام عدسة العين أو الجلوكوما أو اعتلال الشبكية السكري أو حتى السكتة الدماغية. تشوهات حدقة العين يمكن أن توفر التشوهات في حجم بؤبؤ العين أو شكلها رؤى قيمة عن صحتك. يمكن أن تكون أحجام حدقة العين غير المتكافئة، علامات على حالات عصبية ، بما في ذلك أورام المخ ، أو الشلل العصبي ، أو أورام المخ ، أو تمدد الأوعية الدموية.