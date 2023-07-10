أسباب وعوامل خطر الإصابة بالبواسير

كتبت نهير عبد النبى

البواسير هي أوردة متورمة في الشرج والمستقيم السفلي، تشبه الدوالي الوريدية. قد تنشأ البواسير داخل المستقيم (بواسير داخلية) أو تحت الجلد حول الشرج (بواسير خارجية) سيصاب نحو ثلاثة من كل أربعة بالغين بالبواسير من وقت لآخر، ويوجد عدد من الأسباب للإصابة بالبواسير، ولكن في الغالب يكون السبب غير معروف.

ولحسن الحظ تتوفر خيارات فعالة لعلاج البواسير و يشعر معظم الأشخاص بالارتياح بعد استخدام العلاجات المنزلية وتغيرات نمط الحياة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب البواسير هي:

تتمدد الأوردة المحيطة بالشرج نتيجة التعرض للضغط، وقد تنتفخ أو تتورم يمكن أن تنشأ البواسير نتيجة لزيادة الضغط في المستقيم السفلي بسبب ما يلي:

-الإجهاد أثناء التبرز

-الجلوس لفترة طويلة فوق المرحاض

-الإصابة بإسهال أو إمساك مزمن

-البدانة

-الحمل

-اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

-رفع الأثقال بانتظام

عوامل الخطر

مع تقدمكَ في العمر، يزيد خطر إصابتك بالبواسير ويرجع ذلك إلى أن الأنسجة التي تدعم الأوردة في المستقيم وفتحة الشرج يمكن أن تضعف وتتمدد. قد تصابين أيضًا بهذه الحالة المرضية إذا كنتِ حاملًا؛ لأن وزن الطفل يضغط على منطقة فتحة الشرج.

مضاعفات البواسير نادرة، ولكنها تشمل:

-فقر الدم في حالات نادرة، قد يتسبب فقد الدم المزمن الناجم عن البواسير في الإصابة بفقر الدم، ونتيجة لذلك لا يوجد لديكَ ما يكفي من كُريات الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

-الباسور المختنق إذا توقف إمداد الدم إلى باسور داخلي، فقد "يختنق" الباسور؛ مما قد يسبب ألمًا شديدًا.

-الجلطة الدموية في بعض الأحيان، يمكن أن تتكون جلطة في الباسور (الباسور المخثور). وعلى الرغم من أنها ليست خطيرة، إلا أنها قد تكون مؤلِمة للغاية، وتحتاج في بعض الأحيان إلى وخْزها وتصريف ما بها.

للوقاية من البواسير وتقليل أعراضها، اتبع هذه النصائح:

-تناول أطعمة غنية بالألياف تناوَل المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. القيام بذلك يلين البراز ويزيد حجمه؛ مما يساعدك في تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي يمكنه أن يسبب الإصابة بالبواسير. أضف الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب المشكلات المتعلقة بالغازات.

-تناول الكثير من السوائل تناول من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل الأخرى (مشروبات غير كحولية) يوميًّا للمساعدة في الحفاظ على البراز لينًا.

-تناول المكملات الغذائية المحتوية على الألياف. لا يحصل معظم الأشخاص في نظامهم الغذائي على ما يكفي من الكمية الموصى بها من الألياف 20 إلى 30 غرامًا في اليوم.

-ممارسة التمارين الرياضية. حافظ على نشاطك للمساعدة في الوقاية من الإمساك وتقليل الضغط على الأوردة، والذي قد يحدث نتيجة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية أيضًا على فقدان الوزن الزائد الذي قد يسهم في حدوث البواسير.

-تجنب الجلوس لفترات طويلة الجلوس لفترات طويلة، خاصة على المرحاض، يمكن أن يزيد من الضغط على أوردة الشرج.