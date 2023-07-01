وكيل وزارة العمل بأسيوط: تنظيم أول ملتقى وظيفى لذوى الهمم وتعيين 22 شخصا

أسيوط -هيثم البدرى

قال على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، إن المديرية نظمت لأول مرة الملتقى التوظيفى الخاص بذوى الهمم، وهو أول ملتقى من نوعه يتم تنفيذه فى محافظة أسيوط، استهدف فى المقام الأول توفير فرص عمل لذوى الهمم فى مجالات مختلقة، مع شركات عاملة فى المحافظة مع مراعاة الظروف الخاصة بذوى الهمم.

وأضاف سيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية خاطبت عددا كبيرا من الشركات بالمحافظة لتوفير عدد من الوظائف التى تتناسب مع الظروف الصحية لذوى الهمم، وبالفعل استجابت مجموعة من الشركات الخاصة وتم مخاطبة عدد كبير لتقديم أوراقها فى هذا الملتقى التوظيفى من خلال قاعدة البيانات الموجودة بمديرية العمل.

وأكد على سيد، أنه تم عقد الملتقى بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والشركات بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وانتهت هذه الشركات إلى قبول أوراق عدد من المتقدمين للوظائف المعلن عنها، وتم تعيين 22 شخصا من ذوى الهمم مع وضع عدد من الاشتراطات على هذه الشركات لتوفير بيئة مناسبة ومناخ ملائم يتمكن من خلالها ذوى الهمم من العمل وتقديم خدماتهم لهذه الشركات، وأيضا توفير وسائل مواصلات تنقلهم من داخل مدينة أسيوط إلى مقر الشركات التى يعملون بها وتحديد مرتبات مجزية.

وأضاف وكيل العمل، أن هذا الملتقى يأتى فى إطار اهتمام الدولة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور حسن محمد حسن شحاتة وزير العمل، بضرورة الاهتمام الكبير بذوى الهمم وتوفير وظائف لهم ودمجهم فى المجتمع بطرق تتناسب مع الظروف الصحية لكل شخص من هؤلاء الأشخاص مع التأكيد على استمرار هذه الملتقيات الوظيفية لتوفير أكبر قدر من الوظائف لهم.