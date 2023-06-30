محافظ أسيوط: مجازر المحافظة تواصل استقبال الأضاحى لذبحها مجانا طوال أيام العيد

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية لذبحها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً أن جميع المجازر التابعة للمحافظة البالغ عددها 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة بداية من استقبال الذبائح والكشف الظاهري عليها تتبعها عملية الذبح والكشف البيطري على اللحوم لبيان مدى صلاحيتها وعدم إصابتها بالأمراض الضارة على صحة الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط بحضور محمد بشير مدير عام بالمكتب الفني بالمحافظة.

كان المحافظ، قد وجه بفتح جمبيع المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان وعدم تحصيل رسوم على ذلك مع التشديد تواجد للأطباء البيطريين داخل المجازر ومنع الاجازات وحظر الذبح بالشوارع والأماكن غير المخصصة، لذلك بهدف الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين على مستوى المحافظة وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وأوضح الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانًا بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط لافتًا إلى أن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية خلال أول وثاني يوم عيد الأضحى وجاري استقبال الأضاحي باقي الأيام مجانًا تحت إشراف مدير إدارة المجازر والأطباء البيطريين المتخصصين لافتا إلى تقديم كل الخدمات للمواطنين بدءًا من استقبال الأضاحى وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها وخلوها من العيوب إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

يذكر أن اللواء عصام سعد قرر ـ في وقت سابق ـ انعقاد غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858 088، أو رقم 2135727/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم 01000623873، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.