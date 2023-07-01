"أمانة المدينة المنورة" تُجند أكثر من 9900 من كوادرها لموسم ما بعد الحج

وذكرت "الأمانة" أنها تسعى بذلك إلى رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية، على مدار الساعة لتنفيذ الرقابة والارتقاء بجودة وسلامة الأغذية، من خلال الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية، والمقاهي والمطاعم ومطابخ الإعاشة، إلى جانب متابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، وتنظيم الأسواق ومتابعة الباعة الجائلين، فضلاً عن رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي من خلال العمل المستمر لأعمال التنظيف والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي من حالات الطوارئ.