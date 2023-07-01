اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 02:29 م
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مصرع طفل إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته فى الشرقية

السبت، 01 يوليو 2023 02:00 م
مصرع طفل إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته فى الشرقية جثة- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لفظ طفل عمره 5 سنوات، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته نطاق مدينة القرين بمحافظة الشرقية.

 

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول "أحمد م أ" 5 سنوات مقيم نطاق مركز القرين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة نحو الواقعة.

 

 


مستشفى القرين المركزى

مصرع طفل

سقوط من علو

قسم شرطة القرين



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