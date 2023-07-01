إقبال على حملة "100 يوم صحة" فى كفر الشيخ خلال أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مبادرة 100 يوم صحة، بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، إقبالا من المواطنين لإجراء الكشف الطبي عليهم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وتابعت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أعمال مبادرة "100 يوم صحة" في يومها السابع منذ انطلاقها في 25 يونيو الجاري، في جميع وحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ وفي أماكن التجمعات، مؤكدة على استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بمحافظة كفر الشيخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتشمل الكشف في جميع المبادرات، والقوافل الطبية، وخدمات تنظيم الأسرة.

‏كما أوضحت أنه يتم خلال المبادرة صرف الأدوية بالمجان، من خلال الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، وصرحت سيادتها أن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم وحتى أول أكتوبر 2023.

‏وأضافت أنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100 مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف العمل بالقوافل الطبية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

‏وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.