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مصرع شخصين في حادث تصادم ميكروباص بتوك توك في الغربية

السبت، 01 يوليو 2023 12:54 م
مصرع شخصين في حادث تصادم ميكروباص بتوك توك في الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي سائق وسيدة مصرعهما إثر تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك، على طريق طنطا كفر الشيخ القديم أمام قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ القديم أمام قرية نواج مركز طنطا.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم ميكروباص بتوك توك نتج عنه مصرع سائق التوك توك وسيدة وتم نقل الجثامين للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محافظة الغربية

حادث

اخبار الحوادث

طنطا

قرية نواج



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