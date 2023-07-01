اليوم السابع
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بيطري الغربية: ذبح 83 أضحية بالمجان حصيلة ثالث أيام عيد الأضحي المبارك

السبت، 01 يوليو 2023 12:30 م
بيطري الغربية: ذبح 83 أضحية بالمجان حصيلة ثالث أيام عيد الأضحي المبارك مجازر الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أن جميع المجازر ونقاط الذبح المجانية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تم ذبح 83 ذبيحة حصيلة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم تشكيل لجان دورية لمتابعة المجازر بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، مؤكداً على أن كافة المجازر بالمحافظة وعددها 18 مجزرا استقبلت المواطنين في الاستراحات المعدة لاستقبالهم والمجهزة بكافة وسائل الراحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة. 
 

 


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