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محافظ الغربية يكرم 63 من أسر شهداء احتفالًا بثورة 30 يونيو

السبت، 01 يوليو 2023 11:57 م
محافظ الغربية يكرم 63 من أسر شهداء احتفالًا بثورة 30 يونيو الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم 63 أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني، وذلك في احتفالية كبرى نظمها نادي سبورتنج كاسل، اللواء محمد شوبير مساعد مدير الأمن، ويوسف وهبه رئيس النادي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 
 
وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة. 
 
كما وجه رحمي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرين تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية. 
 
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لنادي سبورتنج كاسل على هذا الاحتفال، كما وجه التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعقب كلمته حرص رحمي على اصطحاب الأطفال للمنطقة الترفيهية وتسليمهم الهدايا. 
 
 

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