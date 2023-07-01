ما أهمية البصمة المائية؟ التقرير التالى يوضح التفاصيل

كتبت أسماء نصار

البصمة المائية كمية المياه المتوفرة للاستخدام بالنسبة إلى المياه المستهلكة من قبل البشر، وتُعرَّف البصمة المائية للفرد أو المجتمع أو الشركات على أنها الحجم الكلي للمياه العذبة المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد أو المجتمع أو الشركة، ويقاس استخدام المياه بحجم المياه المستهلكة أو الملوثة لكل وحدة زمنية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول البصمة المائية:

1- يمكن حساب البصمة المائية لأى مجموعة محددة من المستهلكين "مثل فرد أو أسرة أو قرية أو مدينة أو مقاطعة أو ولاية أو دولة" أو المنتجين "مثل مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة أو قطاع اقتصادي" أو عملية إنتاج معينة "مثل زراعة الأرز" أو لأي منتج أو خدمة.

2- تُحدَّد البصمة المائية كمية المياه المستخدمة عادةً من خلال الفئات الثلاثة التالية لاستخدام المياه: القطاع الزراعي والصناعي والمنزلي، ومع أنَّ هذه الطريقة توفِّر معلومات قيمة إلا أنها محدودة نسبياً في عالم اليوم، إذ لا تستهلك المنتجات دائماً في البلد الأصلي، لأن التجارة الدولية للمنتجات الزراعية والصناعية تخلق تدفقاً عالمياً لاستهلاك المياه "بشكل يشبه إلى حدٍّ ما استهلاك الطاقة".

3- قُدم مفهوم البصمة المائية في عام 2002 من أجل الحصول على مؤشر يعتمد على المياه المستهلكة، والذي يمكن أن يوفر معلومات قيَّمة بالإضافة إلى المؤشرات التقليدية القائمة على إنتاج المياه، وهو بذلك يشبه مفهوم البصمة البيئية الذي ظهر فى تسعينات القرن الماضى.

4- تعتبر البصمة المائية أيضاً مؤشراً جغرافياً بامتياز، فهي لا تظهر فقط كميات المياه المستخدمة، بل وأماكن الاستخدام أيضاً، ما يُقدم فائدة إضافية في فهم كيفية تأثير الخيارات والإجراءات الاقتصادية على توافر موارد المياه الكافية وغيرها من الحقائق البيئية في جميع أنحاء العالم.