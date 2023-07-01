لمرضى النقرس.. اعرف بدائل اللحمة.. ويمكن تناولها فى عيد الأضحى

كتبت إيناس البنا

النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يحدث عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك ويشكل بلورات في مفاصلك، ينتج جسمك حمض اليوريك بعد أن يكسر مادة تسمى البيورين، والتي توجد في العديد من الأطعمة.

الخبر السار هو أنه يمكنك التحكم في النقرس، بالإضافة إلى تناول الأدوية، يمكن أن تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة في منع النوبات المؤلمة وفقًا لتقرير موقع "webmd".

لا توجد خطة غذائية محددة تمنع حدوث النوبات تمامًا، ولكن النظام الغذائي الجيد للنقرس سيساعدك على:

الوصول إلى وزن صحي

ضع عادات الأكل الجيدة والتزم بها

قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على البيورينات

أضف الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات حمض البوليك

ما هى الأطعمة التي يجب تجنبها؟

سيساعد النظام الغذائي الصديق لمرض النقرس في التحكم في مستويات حمض البوليك في الجسم مع تعزيز الصحة العامة، ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية زائدة من الأطعمة التالية يمكن أن يؤدي إلى النقرس:

المأكولات البحرية

اللحم الأحمر

المشروبات السكرية

الكحول

لحوم الأعضاء ، مثل المخ ، والخبز الحلو ، والقلب ، والكلى ، والكبد

ديك رومى

لحم الخروف

لحم الغزال

الرنجة والأنشوجة والسردين

الماكريل والتونة والسلمون المرقط والحدوق وسمك القد

بلح البحر

الخميرة

عصائر الفاكهة

مشروب غازي

ما هي الأطعمة التي يمكن تناولها؟

يساعد النظام الغذائي منخفض البيورين على منع أعراض النقرس، تشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها يوميًا ما يلي:

المنتجات قليلة الدسم وغير الألبان، مثل الزبادي والحليب الخالي من الدسم

فواكه وخضروات طازجة

المكسرات وزبدة الفول السوداني والحبوب

الدهون والزيت

البطاطا والأرز والخبز والمعكرونة

البيض (باعتدال)

الفول والعدس.

البقوليات.

السوائل.

الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان والأرز البني والشعير والكينوا

البطاطا الحلوة.

البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والبقوليات من المصادر الممتازة للبروتين.