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فتح باب التحويل للطلاب بين المدارس فى الجيزة بدءا من اليوم عبر هذا الرابط

السبت، 01 يوليو 2023 09:42 ص
فتح باب التحويل للطلاب بين المدارس فى الجيزة بدءا من اليوم عبر هذا الرابط طلاب - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيجرى تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة للعام الدراسى 2023/2024، بدءا من اليوم السبت الموافق 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html.

وأشارت المديرية إلى أن من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم 31/7/2023، وللاستعلام عن النتيجة متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات يالادارة التعليمية التى تم التقدم لها.

ووجهت المديرية تعليمات هامة للتسجيل، وذلك على النحو التالي:

-يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023 .

-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023  .

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الاطفال و مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

 -على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالاوراق التى تطلبها المدرسة.

-يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.


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