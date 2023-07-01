اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صندوق النقد يوافق على خطة مساعدات بقيمة 305 ملايين دولار لبوركينا فاسو

السبت، 01 يوليو 2023 04:00 م
صندوق النقد يوافق على خطة مساعدات بقيمة 305 ملايين دولار لبوركينا فاسو صندوق النقد الدولى
وكالات

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أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أنه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجمالية تبلغ 305 ملايين دولار من أجل "تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر" في البلاد.

ويجب الآن أن يُصادق مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس بعثة الصندوق مارتن شندلر في بيان إن "البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي و(إتاحة) القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً".

وتنصّ الإصلاحات المخطّط لها في إطار البرنامج، خصوصاً على تحسين كفاءة المؤسّسات العامة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبية، وتنفيذ تدابير اجتماعية يجري تمويلها من خلال تحسين النمو.

 

 


صندوق النقد الدولى

بوركينا فاسو

مساعدات لبوركينا فاسو



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