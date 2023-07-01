شواطئ الإسكندرية تسجل نسبة إشغال 75%.. وتوقعات بزيادة الإقبال بعد الثانوية

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الأفراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط والأحكام

8. اضغط احجز الآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.