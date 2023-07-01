اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شواطئ الإسكندرية تسجل نسبة إشغال 75%.. وتوقعات بزيادة الإقبال بعد الثانوية

السبت، 01 يوليو 2023 11:28 ص
شواطئ الإسكندرية تسجل نسبة إشغال 75%.. وتوقعات بزيادة الإقبال بعد الثانوية شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبيرا فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغت نسبة إشغال الشواطئ نحو 75%، فيما جاءت نسبة شاطئ ميامى 100%، مع توقعات بزيادة الإقبال بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
 
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :
 

أولا:

 
الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
 
1. الدخول على الموقع 
 
2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه  
 
3. الضغط على خانة احجز الآن
 
4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:
 

الاسم 

 
رقم الهاتف 
 
رقم الواتساب
 
البريد الإلكتروني
 
رقم الهوية 
 
5. تحديد عدد الأفراد 
 
6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة ) 
 
7. موافقة علي الشروط والأحكام
 
8. اضغط احجز الآن
 
9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة للمرور به من بوابة الشاطئ.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.
 
على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.
 
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

اسعار الشواطئ

حجز الشواطئ

الثانويه العامه

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى.. الشواطئ المجانية الأكثر إقبالا.. "ميامى والسرايا" بنسبة إشغال 100%.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى.. و"السياحة والمصايف" تشدد على النظافة.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 04:30 م

شواطئ الإسكندرية تسجل نسبة إشغال 100% فى ثانى أيام عيد الأضحى

الخميس، 29 يونيو 2023 09:00 م

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى.. نسبة الإشغال تتخطى 70% لأول مرة منذ بدء فصل الصيف.. "السياحة والمصايف" تحذر من الإكراميات وتشدد على حسن معاملة الرواد.. وتؤكد: أسعار الشواطئ لم تتغير

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:30 م

نسبة الإشغال فى شواطئ الإسكندرية تتخطى الـ70% لأول مرة منذ بدء الصيف

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة