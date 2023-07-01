رئيس مدينة السادات: الانتهاء من ممشى دراجات لأهالينا خلال منتصف يوليو المقبل

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من إنشاء ممشى دراجات لأهالي وشباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية خلال الأيام القادمة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه تم البدء في أعمال إنشاء ممشي دراجات لأهالي وشباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية وذلك بالمنطقة السكنيه الحادية عشر بشارع طلعت حرب، منذ بداية شهر يونيو الحالى وسوف يتم الانتهاء منه خلال منتصف يوليو القادم .

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية ، أن كل المشاريع تتم بمدينة السادات تستهدف الشكل الجمالي الذي يليق بالمواطنين والذي من شأنه زيادة الوعي بالرياضة لشبابنا وأطفالنا، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة للمدينة في كافة الاصعدة.

وأكد فتحى أننا نعمل على قدم وساق من إجل إنجاز كافة المشاريع الموجودة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.