الكشف على 118 حالة فى قافلة طبية بقرية "أبو نشابة" ضمن حياة كريمة بالمنوفية

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة مدينة السادات ، بالتعاون مع الإدارة الطبية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية فى قرية "أبو نشابة" مركز السادات محافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية.

تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية والبيطرية والزراعية ، و برعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وإشراف ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمت القافلة العديد من العيادات من"أطفال ، عظام، باطنة، التحاليل الطبية".

وأشاد "جعفر" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالآداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية في مراكز وقري المنوفية بركة السبع وتلا و شبين الكوم ، والسادات، "المرحلة الثالثة لمبادرة حياة كريمة"، كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفة دورية.

تم توقيع الكشف الطبي على المرضي بالمجان واجراء التحاليل الطبية وبلغ إجمالى الحالات "118" حالة بواقع 20 حالة أطفال ، 30 حالة باطنه ، 28 حالة عظام ، 40 حالة تحاليل .