اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 01:52 م
أكرم القصاص
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حفاظا على الأرواح.. 6 محاذير للسباحة الآمنة على شواطئ الإسكندرية فى العيد

السبت، 01 يوليو 2023 01:22 م
حفاظا على الأرواح.. 6 محاذير للسباحة الآمنة على شواطئ الإسكندرية فى العيد شواطئ المندرة
الإسكندرية جاكلين منير

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تعد شواطئ الإسكندرية، من أكثر شواطئ مصر التى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد والأجازات، خاصة فى عيد الأضحى المبارك، نظرا لتزامنه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتستقبل شواطئ الإسكندرية الآلآف فى كل عام فى عيد الأضحى لقضاء أجازة سعيدة بالمدينة الساحلية .

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لإستقبال المصطافين خلال أجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج الى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية .

ولقضاء أجازة سعيدة على شواطئ الإسكندري ، نستعرض فى السطور التالية التعليمات والإرشادات التى وضعتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية لإتباع تعليمات منظومة الإنقاذ حفاظا على الأرواح.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من مخالفة تعليمات منظومة الإنقاذ المتواجدة على الشاطئ وهى :

1.   ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة والذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الأمنة

2.   عدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر

3.    عدم نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ و التى تتواجد على الشواطئ من 7 إلى 7 مساء .

4.   عدم نزول البحر للأطفال أقل من 10 سنوات بدون مرافق

5.     ضرورة ارتداء "الايف جاكيت" عند ركوب البدلات و الألعاب المائية داخل البحر

6.   عدم السباحة فى البحر عند رفع الراية الحمراء التى تحذر من خطورة البحر فى بعض الأوقات بسبب ارتفاع الأمواج و التيارات البحرية.

الشواطئ الشرقية
الشواطئ الشرقية

 

رايات خضراء على الشواطئ الشرقية
رايات خضراء على الشواطئ الشرقية

 

شاطئ جليم العام
شاطئ جليم العام

 

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية

 

شواطئ المندرة
شواطئ المندرة


 

 

 


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