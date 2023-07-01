اليوم السابع
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اوعى حد يستغلك فى العيد.. اعرف أسعار شواطئ بالإسكندرية تبدأ من 5 جنيهات

السبت، 01 يوليو 2023 12:34 م
اوعى حد يستغلك فى العيد.. اعرف أسعار شواطئ بالإسكندرية تبدأ من 5 جنيهات شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تثنبيت أسعار دخول شواطئ الإسكندرية، وعدم زيادة الأسعار هذا العام، وناشدت المصطافين الابلاغ عن أى محاولة لفرض رسوم زيادة أو إكراميات .

واستعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئا هذا العام لإستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية..
 
أرقام شكاوى القطاع الشرقى.
 
01270746490
01289252668
01119555946
01501267888
 
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمى
 
01222265034
01202956224
01225267276
01220030102
 

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