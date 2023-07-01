اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توصيل الغاز الطبيعى لـ546 ألفا و566 وحدة سكنية وتجارية بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

السبت، 01 يوليو 2023 10:00 ص
توصيل الغاز الطبيعى لـ546 ألفا و566 وحدة سكنية وتجارية بالقليوبية.. اعرف التفاصيل عداد غاز - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المشروع الحضارى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يحقق أهدافه القومية فى توفير وقود حضارى مستدام فى المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين.

وفيما يلى أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بالمشروع من حيث معدلات التوصيل بالنسبة للمشروع بمحافظة القليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:

- بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها فى الفترة من 2014 حتى 2023 بالقليوبية 546566 وحدة سكنية وتجارية وخدمية.

- بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التوصيل فى تلك الفترة 2 مليار و826 مليون جنيه.

- يتم حاليا العمل على توصيل 80 ألف وحدة سكنية وتجارية وخدمية.

- تبلغ التكلفة للوحدات المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لها 600 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من 12 قرية شبكة داخلية وخارجية بقرى حياة كريمة وهى "الأحراز - كفر شبين الشوبك - منية شبين - نزلة عرب جهينة – عرب الصوالحة - كفر الشوبك القلزم - كفر طحوريا – كفر طحا - طحوريا – طحانوب".

- تم نهو 3 قرى شبكة داخلية وجارى العمل فى الشبكة الخارجية وهى "نوى - الحسانية - كفر سليمان الور".

- جارى العمل بـ15 قرية سيتم الانتهاء منهم فى 30/6/2023.


اخبار القليوبية

الغاز الطبيعى بالقليوبية

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

اخبار محافظة القليوبية

حياة كريمة بالقليوبية

اخبار حياة كريمة بالقليوبية



الموضوعات المتعلقة

التخطيط: الانتهاء من تطوير كافة قرى مبادرة حياة كريمة 2025 بدلا من 2030

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:00 م

سيدات قرى حياة كريمة ببنى سويف: شكرا يا ريس أهدتنا مشروعات وتعلمنا حرفة.. سيدات قرى ناصر: وصلنا الصرف والغاز الطبيعى.. فتاة من قرية بنى عدى: تعلمت الحرف اليدوية.. وتدريب 600 فتاة وسيدة على 15 حرفة يدوية وتراثية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:00 م

التخطيط: 1131 مشروعا فى قطاع التعليم ضمن مشروعات حياة كريمة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:00 ص

حياة كريمة بالشرقية.. انتهاء تأهيل 25 ترعة بمركز الحسينية بنسبة تنفيذ 85%

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة