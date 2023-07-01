توصيل الغاز الطبيعى لـ546 ألفا و566 وحدة سكنية وتجارية بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

المشروع الحضارى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يحقق أهدافه القومية فى توفير وقود حضارى مستدام فى المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين.

وفيما يلى أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بالمشروع من حيث معدلات التوصيل بالنسبة للمشروع بمحافظة القليوبية، والتى جاءت على النحو التالي:

- بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها فى الفترة من 2014 حتى 2023 بالقليوبية 546566 وحدة سكنية وتجارية وخدمية.

- بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التوصيل فى تلك الفترة 2 مليار و826 مليون جنيه.

- يتم حاليا العمل على توصيل 80 ألف وحدة سكنية وتجارية وخدمية.

- تبلغ التكلفة للوحدات المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لها 600 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من 12 قرية شبكة داخلية وخارجية بقرى حياة كريمة وهى "الأحراز - كفر شبين الشوبك - منية شبين - نزلة عرب جهينة – عرب الصوالحة - كفر الشوبك القلزم - كفر طحوريا – كفر طحا - طحوريا – طحانوب".

- تم نهو 3 قرى شبكة داخلية وجارى العمل فى الشبكة الخارجية وهى "نوى - الحسانية - كفر سليمان الور".

- جارى العمل بـ15 قرية سيتم الانتهاء منهم فى 30/6/2023.