تنفيذ أول تجربة للري بالطاقة الشمسية على كورنيش طنطا بطول 4 كم

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، أن الحي نفذ أول تجربة عملية للري بالطاقة الشمسية بهدف ترشيد الطاقة والمياه، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ خلية شمسية على كورنيش القاصد، وإنشاء شبكة مياه أسفل الإنترلوك بطول 4 كيلو بداية من كوبري قحافة حتى كوبري الاشرف، واستخدامها في ري الأشجار.

وأكد "عيسى" أنه تم ربطها بالتطبيق ويمكن من خلاله ري الاشجار بالضغط على الزر، مبينا أنه يمكن ري الأشجار في اي وقت دون الحاجة لهدر المياه والحفاظ عليها.

وأوضح أن محافظ الغربية أبدى سعادته بما تم تحقيقه من نجاح بهذه التجربة سواء الجمع المنزلي والفصل من المنبع أو الري باستخدام الطاقة الشمسية، وتم التوجيه بتعميم التجربة على مستوى باقي المراكز والمدن.