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انتشال جثتين لطفلين غرقا في نهر النيل بالصف

السبت، 01 يوليو 2023 11:40 ص
انتشال جثتين لطفلين غرقا في نهر النيل بالصف الإنقاذ النهرى - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثتين لطفلة وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل بالصف، ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفلين في نهر النيل بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل، وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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