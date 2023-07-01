انتشال جثتين لطفلين غرقا في نهر النيل بالصف

كتب ـ بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثتين لطفلة وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل بالصف، ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.