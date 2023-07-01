اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 02:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تكشف آليات علاج مرضى سرطان الكبد بوحدات الفيروسات الكبدية مجانا

السبت، 01 يوليو 2023 02:00 ص
"الصحة" تكشف آليات علاج مرضى سرطان الكبد بوحدات الفيروسات الكبدية مجانا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.
 
ولفت إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدى المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.
 
وأضاف أنه يتم استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.
 
وقال أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12ظهرًا)، كما يتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.
 
 

الفيروسات الكبدية

سرطان الكبد

صرف الأدوية



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة وعالم جائزة نوبل يشاركان فى جلسة الفيروسات الكبدية بمؤتمر أفريقيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:18 ص

الصحة تنظم اليوم العلمي للكشف عن أمراض الكبد وتشخيصها لموظفى وحدات الفيروسات الكبدية

السبت، 20 مايو 2023 11:40 ص

الصحة تكشف خريطة علاج المصابين بسرطان الكبد فى 47 مركزا بالجمهورية مجانا.. وتؤكد: توقيع الكشف الطبى على 60 مليون مريض بفيروس سى.. وعلاج 2.2 مليون بالأدوية.. و65 وحدة للفيروسات الكبدية بالمستشفيات لعلاج التليف

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:00 م

ماذا حقق برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية خلال الشهور الأخيرة؟.. فيديو

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:00 ص

تطعيم 8 ملايين مواطن.. "الصحة" تكشف جهود برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:30 ص

"الصحة" تكشف نتائح أحدث المسحات الطبية للكشف عن إصابات الفيروسات الكبدية.. وتؤكد: معدل إصابات فيروس C تراجع لـ0.4% وفيروس B بنسبة 15%.. وقدمنا نموذجا ناجحا للقضاء على فيروس C بتكلفة 4 مليارات جنيه

الأربعاء، 22 مارس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة