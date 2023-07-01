إحالة فريق عمل وحدة صحية بوسط سيناء للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شمال سيناء - محمد حسين

أحال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، فريق عمل الوحدة الصحية بقرية القسيمة للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال فترة العيد.

وأعلن م جلس مدينة الحسنة تواصل المرور علي القطاعات الخدمية، لمتابعة سير العمل وانتظامه خلال أجازة عيد الأضحى، وفقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء برفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية خلال عطلة عيد الأضحى .

وكلف رئيس مركز ومدينة الحسنة ناصر أبو مرعي أحد العاملين بالوحدة المحلية بقرية القسيمة والقائم علي نوبتجية العيد بعمل مرور مفاجئ علي الوحدة الصحية بقرية القسيمة، للوقوف علي مستوي الخدمات التي تقدم للأهالي بالقرية ومدي إلتزام العاملين، وإعداد تقرير كامل للعرض، وأثناء المرور علي الوحدة الصحية تبين عدم تواجد الأطقم الطبية والعاملين بمقر عملهم، وعليه قرر إحالة جميع العاملين للتحقيق معهم لعدم تواجدهم بمقر عملهم، ورفع تقرير مفصل بالواقعة لوكيل وزارة الصحة بالعريش، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي موظف او طبيب حال رصد أي مخالفات أو تقصير في الخدمات التي تقدم للمواطنين.