انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمناطق وسط سيناء دون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمناطق وسط سيناء بدون شكاوى، حيث أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، قيام سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، وأشرف علامة مدير الإدارة التعليمية بالحسنة بجولة تفقدية لعدد على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة بمدرسة الشهيد العميد أحمد كمال بمدينة الحسنة ومدرسة بغداد المشتركة ومتابعة على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود أى معوقات من شأنها التأثير على الطلاب في جميع لجان مدارس مركز ومدينة الحسنة.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية بشمال سيناء اليوم تأدية امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين وسط أجواء هادئة وعدم وصول أى شكاوى من اللجان.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات تسير بشكل منتظم فى يوما الثالث، وتطبيق لكافة إجراءات توجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن عقد اللجان الامتحانية.

أضاف انه انطلقت أعمال التصحيح امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية"، لمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتم التنبيه على المصححين، بقراءة كراسة الإجابة للطالب بكل دقة وعناية بالغة حتى يأخذ كل طالب حقه.

اضاف انه تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أمس مركز الأمتحانات واللجان ، ويبلغ عدد الطلاب على مستوى المحافظة،و إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "88" لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية "4532" و اللجان "27" لجنة، الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "3536"، واللجان "25" لجنة لافتا ان الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "1035"، واللجان "14" لجنة، إدارة رفح التعليمية "572"، واللجان " 3 " لجنة، وإدارة الحسنة التعليمية "442"، و اللجان " 12 " لجنة، وإدارة نخل التعليمية " 146 "، واللجان " 7 " لجنة.

وأشار إلى أنه يتم يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، وولم ترد لغرفة العمليات الرئيسة للامتحانات أى شكوى من الامتحانات.