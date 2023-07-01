اليوم السابع
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إتلاف رصيف وأسفلت.. 112 ألف جنيه غرامة لصاحب واقعة المونوريل

السبت، 01 يوليو 2023 03:30 م
إتلاف رصيف وأسفلت.. 112 ألف جنيه غرامة لصاحب واقعة المونوريل جزار المونوريل
كتب أحمد إسماعيل

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حررت الأجهزة المختصة محضر مخالفة إتلاف رصيف وأسفلت بقيمة 111907 آلاف جنيه لصاحب واقعة "المونوريل"، كما حرر له محضر جنحة إشغال طريق بعمل شادر بالطريق العام .

فيما أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف علي العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

جنحة اشغال طريق
جنحة اشغال طريق

 

محضر اتلاف رصيف
محضر اتلاف رصيف

 

 

 


جزار المونوريل

المونوريل

محافظة القاهرة

قانون البيئة

امن القاهرة



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