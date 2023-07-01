أجزاء فى الجسم يحدث فيها فقدان الدهون بمعدل أسرع

كتبت إيناس البنا

قبل الخوض في أجزاء معينة من الجسم، من المهم أن نفهم الفرق بين فقدان الدهون وفقدان الوزن، يشير فقدان الوزن إلى انخفاض الوزن الإجمالي للجسم، والذي يمكن أن يشمل فقدان المكونات المختلفة ، مثل وزن الماء، وكتلة العضلات، وحتى كثافة العظام، بالإضافة إلى الدهون، يختلف فقدان الدهون قليلاً لأنه يستهدف على وجه التحديد تقليل الأنسجة الدهنية الدهون المخزنة في أجسامنا.

على الرغم من انتشار التمارين المستهدفة والمنتجات الواعدة بالتخلص من الدهون من مناطق معينة، إلا أن التقليل الموضعي ببساطة غير ممكن، أجسامنا لا تحرق الدهون بشكل انتقائي من منطقة واحدة بينما تترك مناطق أخرى دون أن تمس، عندما نقوم بنشاط بدني ، يستمد الجسم الطاقة من دهون الجسم المخزنة ، ويعتمد حرق الدهون على العوامل الوراثية والتأثيرات الهرمونية".

هل من الممكن أن تفقد الدهون من أجزاء معينة من الجسم؟

وفقا لموقع "onlymyhealth" لا يمكنك التحكم في مكان حدوث فقدان الدهون ، ولكن يمكنك العمل على تقليل الدهون الكلية في الجسم ، مما سيؤثر في النهاية على المناطق التي تعاني من مشاكل، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن إلى انخفاض نسبة الدهون الكلية في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الدهون من مناطق مختلفة، بما في ذلك البطن والوركين والفخذين والمناطق العنيدة الأخرى.

أجزاء الجسم التي تفقد الدهون بمعدل أبطأ

تشتهر أجزاء معينة من الجسم بكونها آخر من تظهر عليه علامات واضحة لفقدان الدهون ، غالبًا ما تندرج البطن والوركين والفخذين ضمن هذه الفئة"، تميل هذه المناطق إلى أن يكون لديها تركيز أعلى من مستقبلات ألفا، والتي تكون أقل استجابة لتكسير الدهون، نتيجة لذلك، قد يعاني الأفراد من التخلص من دهون البطن أو تنحيف الجزء السفلي من الجسم على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم.

أجزاء الجسم التي تستجيب بشكل أفضل لجهود فقدان الدهون

الوجه والجزء العلوي من الجسم، ولا سيما الذراعين والكتفين، يميلون إلى إظهار تغيرات كبيرة في وقت قريب، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاختلافات في توزيع الخلايا الدهنية والتغيرات الجينية.

ما هو أسهل جزء من الجسم لخسارة الدهون منه؟

لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال، لأن أنماط فقدان الدهون تختلف من شخص لآخر، أن عوامل مثل الجينات والتوازن الهرموني والتكوين العام للجسم تلعب أدوارًا مهمة، قد يجد بعض الأفراد أنه من الأسهل فقدان الدهون من الجزء العلوي من الجسم ، بينما قد يعاني البعض الآخر من تغيرات أسرع في الجزء السفلي من الجسم.

يجب أن يكون المفتاح هو التركيز على فقدان الدهون بشكل عام من خلال مزيج من التمارين المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن وعادات نمط الحياة الصحية.