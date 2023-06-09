اليوم السابع
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40931 طالب وطالبة يستعدون لماراثون الثانوية العامة في 116 لجنة بالغربية

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:16 م
40931 طالب وطالبة يستعدون لماراثون الثانوية العامة في 116 لجنة بالغربية تجهيز لجان الثانوية العامة فى الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام 22549 طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4940 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13332 بالشعبة الأدبية، و110 بالدولي، بإجمالي 40931 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة.
 
منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.
 
مشيراً إلى استعداد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتى ستبدأ أعمالها من السبت 10 يونيو لإنهاء كافة التجهيزات، والتأكيد مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، ومتابعة خطوط السير لمركز توزيع الأسئلة يومياً.
 
أضاف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية قامت بتجهيز 25 استراحة على مستوى الغربية للمراقبين والملاحظين المشاركين فى أعمال الثانوية العامة، منها 15 استراحة خاصة بالرجال، و10 استراحات مخصصة للسيدات، وتم تجهيزها بالأثاث المناسب واللائق بالمعلمين، وبما يضمن لهم الراحة داخل الاستراحات خلال فترة سير الامتحانات.

 


تعليم الغربية

وكيل تعليم الغربية

ماراثون الثانوية العامة



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