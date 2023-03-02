اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة السكة الحديد: قرارات الرئيس تؤكد شعوره بمعاناة المواطنين واهتمامه بدعمهم

الخميس، 02 مارس 2023 04:39 م
نقابة السكة الحديد: قرارات الرئيس تؤكد شعوره بمعاناة المواطنين واهتمامه بدعمهم الرئيس السيسى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه يؤكد يوميا أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري الذي تحمل الكثير لمجاهبة التحديدات والإصلاحات، ورسم خارطة الجمهورية الجديدة وتحقيق حلم الرئيس، كذلك العاملون بالدولة والذين هم عماد وقاطرة التنمية والإصلاح.

كان قد وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً:

 

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

 

 

ثانياً:

 

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

 

 

 

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

 

 

 

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

 

 

 

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

 

 

 

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

 

 

 

ثالثاً:

 

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

 

 

رابعاً:

 

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

 

 

 

خامساً:

 

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.


نقابة السكة الحديد

اتحاد العمال

الحد الادنى للمرتبات

المعاشات

زيادة المعاشات

قرارات الرئيس

قرارات السيسي

زيادة المرتبات

الحد الأدنى للأجور

زيادة الاجور

زيارة السيسي للمنيا

الاعفاء الضريبي



الموضوعات المتعلقة

رئيس لجنة النقل بـ"النواب": الرئيس السيسى يثبت أنه يشعر بما يمر به المواطن

الخميس، 02 مارس 2023 04:28 م

عضو بحزب "الشعب الجمهورى" تعليقا على زيادة الأجور: الرئيس السيسى يشعر بحاجة المواطن

الخميس، 02 مارس 2023 04:17 م

الرئيس السيسى يطمئن المصريين: العالم يمر بأزمة كبيرة ونحاول ألا تنعكس على حياة الناس.. ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف.. أنا مش قلقان علشان ربنا وكل أسرة مصرية واقفة جنبي.. ويؤكد: بكرة بفضل الله أحسن من النهارده

الخميس، 02 مارس 2023 04:09 م

قرارات تاريخية من الرئيس السيسى لحماية المصريين من الأزمات العالمية ..فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 04:09 م

"الصعيد بيحبك يا ريس ونورت المنيا" يتصدران تويتر ترحيبا بزيارة السيسي للمنيا

الخميس، 02 مارس 2023 04:09 م

"زراعة الشيوخ": قرارات الرئيس السيسي تعكس حرصه على حماية المصريين من التداعيات الراهنة

الخميس، 02 مارس 2023 04:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة