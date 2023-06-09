مصرع شخص وإصابة 4 أطفال فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام قرية فرقص، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل فرقص.



وأسفر الحادث عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر يدعى سعيد فتحي صادق، ٤٥ سنة، وإصابة 4 أطفال أشقاء وهم كل من مريم طارق عوض الله 11 سنة، وأسماء طارق عوض الله 8 سنوات، وجوري طارق عوض الله 5 سنوات، وآدم طارق عوض الله 3 سنوات.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال في نفس المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



كما تم إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقبلة على جانب الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.