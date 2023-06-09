مزارع بطيخ بالإسكندرية يوضح كيفية اختيار البطيخة السليمة.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تقريرًا مصورًا مع أحد مزارعى البطيخ فى الوجه البحرى، حيث يعتبر محصول البطيخ من المحاصيل التى تستجيب للحرارة وتختلف درجات الحرارة المثلى اللازمة للنبات حسب مراحل نموه المختلفة، وكذلك أحدث أنواع البذور المنتجة لفاكهة البطيخ هذا العام التى أدت إلى إنتاج بطيخ بأحجام مختلفة تصل من 2 كيلو إلى 20 كيلو للواحدة.

وقال عبد المولى عنوس، مزارع بطيخ، إن ما يطرحونه من إنتاج مزارعهم هذا العام بسبب جودة البذور المطروحة وهى بذور جيزة واحد وهى التى أدت إلى تحسن المحصول هذا العام، وساعد ذلك فى ضخ كميات كبيرة فى الأسواق دون أى مشاكل فى المحصول لأن البذور الجيدة والرى السليم ثم مرحلة القطف للبطيخ بعد نضجه.

وأضاف عبد المولى عنوس، لـ "اليوم السابع"، أن هناك علامات اختيار البطيخة الجيدة عند الشراء أن تكون لها شامة على جنبها، وأن تكون بها لمعان والقشرة ضعيفة وعند فتحها يكون لونها أحمر، مشيرًا إلى أن هذا العام وزن البطيخة يتراوح من 2 كيلو ويصل إلى 20 كيلو.

وزيادة الإنتاج فى المحصول أدى إلى أسعار متوسطة فى الأسواق، ومع ذلك يخرج منها بطعم السكر الطبيعى، كما أنه تجرى زراعته بدون أى إضافات عناصر كيماوية لذلك يكون نموه بحجمه الطبيعى، ويتم تزويده بالسماد الطبيعى، لافتًا إلى أن هذا سبب الإقبال عليه واهتمام الجميع بتذوق طعمه.

وتابع مزارع البطيخ أن متوسط تكلفة زراعة فدان البطيخ تتراوح ما بين 70 إلى 75 ألف جنيه، وتعتبر هذه التكلفة جيدة حتى يتم طرح المحصول بأسعار مناسبة فى الأسواق وللجمهور.



انتشار البطيخ بكميات كبيرة



بطيخ وزن الواحده 20 كيلو



مزارع بطيخ بالإسكندرية



