محافظ كفر الشيخ ونائبه ينعيان والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى وافتها المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقدم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التعازى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولأسرة الفقيدة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهلها الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.