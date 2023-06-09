طرق بسيطة تساعد فى إنقاص 5 كيلو جرامات من وزنك فى أسبوعين

كتبت إيناس البنا

يبحث الكثيرون باستمرار عن طرق مختصرة لتحقيق فقدان سريع للوزن، في حين أنه من المهم التعامل مع فقدان الوزن بعقلية واقعية، إلا أن هناك استراتيجيات يمكنك تنفيذها لإحراز تقدم ملموس نحو أهدافك.

فيما يلى نستكشف طريقة لفقدان 5 كجم في أسبوعين ، مع التركيز على العادات المستدامة ، وتغييرات نمط الحياة ، وإجراءات التمارين التي تزيد من فقدان الوزن وفقا لموقع " onlymyhealth"

خطة تجريب لمدة أسبوعين



لاستكمال رحلة إنقاص الوزن ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضروري، اقترح التقرير نموذجًا لخطة تدريب لمدة أسبوعين مصممة لزيادة فقدان الوزن:

الأسبوع 1



اليوم الأول: تمرين للقلب والأوعية الدموية (مثل المشي السريع أو الركض) لمدة 30 دقيقة

اليوم الثاني: تمارين القوة - الجزء العلوي من الجسم (مثل تمارين الضغط ، صفوف الدمبل) لمدة 20 دقيقة

اليوم الثالث: الراحة أو اليوجا الخفيفة للاسترخاء والمرونة

اليوم الرابع: تمرين للقلب والأوعية الدموية لمدة 30 دقيقة

اليوم الخامس: تمارين القوة - الجزء السفلي من الجسم (مثل القرفصاء والاندفاع) لمدة 20 دقيقة

اليوم السادس: تمرين للقلب والأوعية الدموية لمدة 30 دقيقة

اليوم السابع: يوم الراحة النشط (مثل التمدد اللطيف والمشي على مهل)

الأسبوع 2



كرر نفس جدول التمرين مثل الأسبوع الأول ، ولكن قم بزيادة كثافة أو مدة تمارين القلب والأوعية الدموية بمقدار 10-15 دقيقة.

كيفية زيادة فقدان الوزن



لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزن خلال رحلتك التي تستغرق أسبوعين ، ضع في اعتبارك النصائح التالية:

1. ممارسة تمارين لكامل الجسم



اقترح التقرير الانخراط في تمارين تستهدف مجموعات عضلية متعددة في وقت واحد ، مثل تمارين بيربي ، أو متسلقي الجبال ، فيمكن أن يساعد هذا النهج في زيادة إنفاق السعرات الحرارية وفقدان الدهون بشكل عام.

2. زيادة كثافة القلب والأوعية الدموية

قم بزيادة شدة تمارين القلب والأوعية الدموية تدريجيًا على مدار الأسبوعين، وفقا للتقرير: "يمكن أن يشمل ذلك الركض بدلاً من المشي ، أو زيادة المقاومة على دراجة ثابتة ، أو تجربة تمارين القلب الجديدة مثل ركوب الدراجات أو السباحة".

3. أسلوب حياة نشط

بالإضافة إلى التدريبات المنظمة، اهدف إلى دمج النشاط البدني في روتينك اليومي، فمن المعتاد استخدام السلالم بدلاً من المصعد ، والمشي أو ركوب الدراجة إلى الوجهات القريبة ، والانخراط في الأنشطة التي تجعلك تتحرك طوال اليوم.

4. تغييرات نمط الحياة لدعم فقدان الوزن

لتحقيق فقدان الوزن بشكل مستدام ، من المهم إجراء تغييرات في نمط الحياة تتجاوز التمرين، ضع في اعتبارك النصائح التالية:

5. نظام غذائي متوازن

ركز على تناول نظام غذائي متوازن يتضمن البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والدهون الصحية، الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أنك تمارس السيطرة على جزء من الطعام وتناول الطعام بوعي.

6. إدارة النوم والتوتر

حدد أولويات النوم الجيد ومارس تقنيات إدارة الإجهاد مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الانخراط في الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء.

7. المساءلة والدعم



اطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو انضم إلى مجتمع إنقاص الوزن للبقاء متحمسًا ومسؤولًا. واختتم جاوا قائلاً: "إن مشاركة رحلتك مع الآخرين الذين لديهم أهداف مماثلة يمكن أن يوفر التشجيع والرؤى المفيدة.