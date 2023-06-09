وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة يستدعى البرلمان المنتخب لدورة استثنائية يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجارى لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب.



وكان حزب الانصاف الموريتاني قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي نظمت الشهر الماضي بـ 107 مقاعد من أصل مقاعد البرلمان البالغ تعدادها 176 مقعدا.



ودخل البرلمان خمسة عشر حزبا سياسيا من أحزاب الموالاة والمعارضة بعد نجاحهم في الانتخابات التي شارك فيها نحو 700ر1 مليون ناخب.



ويعقد البرلمان الموريتاني وفق القانون دورتين برلمانيتين احداهما مطلع أبريل وتختتم في نهاية يوليو والاخرى تفتتح مطلع اكتوبر وتختتم نهاية يناير.