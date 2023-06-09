الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إيهامهما بكونهما موظفى بخدمة عملاء بشركات وبنوك مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما.. وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين ") .

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنهما وراء إرتكاب عدد 7 وقائع بذات الأسلوب.