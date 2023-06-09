ارتفاع الطلب الأمريكى على النفط بشكل نسبى الربع الأول 2023

كتبت -مروة الغول

ارتفع الطلب الأمريكي على النفط بشكل نسبي خلال الربع الأول من عام 2023 بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات في ظل استمرار انتعاش قطاع السفر الجوي وتزايد الطلب على الجازولين في ظل انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع الاقرير، في حين تأثر الطلب الأمريكي سلباً بتباطؤ انفاق المستهلكين والمستثمرين وضعف النشاط الصناعي جراء التضخم المرتفع واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن التراجع في الطلب على النافتا من قطاع البتروكيماويات.

وأوضح التقرير،تجدر الإشارة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي على الجازولين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2023 بأكبر وتيرة مسجلة منذ مارس 2020 ليبلغ أدنى مستوى له في عامين بسبب العاصفة الثلجية Elliot التي اجتاحت معظم الولايات الأمريكية في أواخر عام 2022.

وشهدت أسعار النفط الخام تراجعاً خلال الربع الأول من عام 2023 وهو ثالث انخفاض فصلى لها على التوالي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية وسط انخفاض طلب المصافى خلال شهرى يناير وفبراير و تزايد عمليات بيع العقود من قبل المستثمرين وسط تقلبات ملحوظة فى أسواق العقود الآجلة خلال النصف الأول من شهر مارس وضعف عمليات الشراء فى السوق الفورية وزيادة توافر الإمدادات من النفط الخام - لا سيما فى حوض الأطلسى - تزامناً مع الإضرابات العمالية فى مصافى التكرير الفرنسية التى تسببت انخفاض الطلب على النفط الخام.