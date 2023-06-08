أسعار النفط تسجل 76.94 دولار لبرنت و72.58 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 76.94 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.58 دولار.

وأكد العراق التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) في شهر أبريل الماضي، وتمديده إلى نهاية عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة النفط أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية".

وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023".