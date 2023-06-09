ابن عم عروس قليوب المقتولة يوم حنتها على يد عريسها ينهى حياة شقيق القاتل

قررت جهات التحقيق بقليوب بمحافظة القليوبية ، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بعيار ناري من سلاح فرد خرطوش بمنطقة عزبة العطالية دائرة مركز شرطة قليوب، وذلك إثر واقعة مقتل عروس قليوب يوم حنتها منذ عام 2021 على يد ابن عمتها “عريسها”، حيث أقدم ابن عم العروس المقتولة على قتل نجل عمته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب بوفاة شخص بطلق نارى إثر خلافات سابقة، بدائرة المركز. وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وفاة شخص يدعى "ص. ا" مقيم بدائرة المركز على يد نجل عمته يدعى "ع. م"، "له معلومات جنائية" وهارب من حكم قضائى، حيث تربص المتهم للمجني عليه أثناء انتظاره أتوبيس وردية العمل الليلية بالمصنع، وأخرج فرد خرطوش من طيات ملابسه، وأطلق صوبه عيارا ناريا أودى بحياته على الفور.

كما تبين أن طرفي المشاجرة أقارب وكان بينهم خلافات سابقة بسبب واقعة قتل الفتاة المعروفة إعلاميا بـ "عروس قليوب"، والتي قتلها نجل عمتها “عريسها”، يوم حنتها وقبل عرسها بيوم وذلك منذ عامين، وبالتحديد عام 2021، وتطورت تلك الخلافات يوم الواقعة عندما تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه الفاكهة، وافتعل مشاجرة معه انتهت بقتله. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.