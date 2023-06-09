إعلان تنسيق القبول بمدارس الثانوية فى كفر الشيخ الأسبوع المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعكف لجنة من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لحصر الأعداد المستهدفة لكل نوع تعليمى ثانوى "ثانوى عام، زراعى، تجارى، فندقى، صناعى"، لتحديد درجات القبول فى تلك المدارس، حسب أعداد الناجحين فى الشهادة الإعدادية، ودرجاتهم التى حصلوا عليها.

وسيعرض محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوى العام والصناعى والتجارى والزراعى والفندقى، على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاعتماد درجات القبول.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31%، مؤكداً أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 308 طلاب وطالبات، تغيب منهم 370 طالباً وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.