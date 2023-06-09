إعادة انتخاب أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة

أ ش أ

قررت الغرف الأعضاء باتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة "الاسكامى" إعادة انتخاب أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية لرئاسة الاتحاد حتى نهاية 2024، بإجماع كافة الغرف أثناء اجتماعاتها ببرشلونة بإسبانيا أمس.

ويجمع الاتحاد أكثر من 300 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض والبحر الأسود، ويمثلون أكثر من 100 مليون شركة.

وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر الأبيض لديه حاليا 27 مشروعا إقليميا قطاعيا لدعم التعاون بين الشركات من شطري البحر الأبيض ممولين بمنح من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 120 مليون يورو في قطاعات الصناعة، ودعم رواد الأعمال، والطاقة المتجددة، والزراعة، والبيئة، والسياحة المستدامة، إلى جانب قيامه بتيسير حصول الشركات على القروض الميسرة، وضمانات مخاطر الاستثمار وتمويل التجارة المتاحة من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية والتي تتجاوز 22 مليار يورو.

وأكد الوكيل أنه جار خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية في إفريقيا وإعادة إعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية، إلى جانب التعاون في استثمارات مشتركة بأفريقيا.