اليوم السابع
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"اتحاد الصناعات" يجتمع مع الغرف المعنية بمبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:37 م
"اتحاد الصناعات" يجتمع مع الغرف المعنية بمبادرة حياة كريمة محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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عقد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع رؤساء غرف الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء للاطلاع على التفاصيل الكاملة لمبادرة حياة كريمة ودور الاتحاد والغرف الصناعية فى معاونة الشركات للتسجيل لدى الجهات المختصة المكلفة بتدبير احتياجات المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار المبادرة من المنتجات محلية الصنع.
 
وشارك فى الاجتماع المهندس حسام فريد حسانين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى بالاتحاد، وبعد أن قدم المهندس محمد السويدى وحسام فريد حسانين خلال الاجتماع كافة التفاصيل المتاحة بخصوص المبادرة، تم الاتفاق على أن يتم عقد لقاء مباشر بين الغرفة وأعضائها عبر تطبيق زووم، وبحضور القيادات التنفيذية المسئولة عن المبادرة بالاتحاد لشرح كافة التفاصيل للمنشآت وعرض البيانات المطلوبة من المنشآت لإعداد قائمة الشركات التي يمكنها الوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأعمال فى إطار المبادرة، وقد تم الاتفاق على أن يتم عقد لقاء الغرف مع الشركات يوم الأحد القادم 21 فبراير بدءاً بغرفة صناعة مواد البناء يليه غرفة الصناعات الهندسية.
 
وأكد بيان رسمى للاتحاد، أن الشركات ستقوم اعتباراً من اليوم التالى للاجتماع بتقديم البيانات اللازمة للغرف الصناعية والاتحاد، على أن تتضمن البيانات نوعية المنتجات وطاقاتها الحالية وإمكانيات زيادة الطاقة خلال العام الأول من بدء تنفيذ المبادرة حتى يمكن تخطيط عملية الشراء فى ضوء ذلك، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات بذات المنهجية مع الغرف الصناعية الأخرى المعنية بالمبادرة فى ضوء ما يتوفر من معلومات بشأن الاحتياجات المطلوبة.

حياة كريمة

الصناعة الوطنية

تطوير القرى

اتحاد الصناعات

مبادرات دعم الصناعة

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