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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 صباحًا بالمدارس

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 صباحًا بالمدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو.. اعرف التحويلات المرورية

وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 صباحا بالمدارس

الصحة تكشف نصائح مهمة للحماية من المشاكل الصحية للتقلبات الجوية
 
برتوكول تعاون بين التعليم والثقافى البريطانى لتطوير مهارات المعلمين بالمدارس الرسمية الدولية
 
التعليم: إطلاق مسابقات "المبرمج الصغير" للابتدائية.. و"المبتكر الصغير" لجميع المراحل
 
انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية للدور الأول
 
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين "أكديما" والقابضة القطرية لتصدير الدواء المصرى
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

كورنيش النيل

الثقافى البريطانى



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