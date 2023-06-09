أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 صباحًا بالمدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو.. اعرف التحويلات المرورية
وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 صباحا بالمدارس
الصحة تكشف نصائح مهمة للحماية من المشاكل الصحية للتقلبات الجوية
برتوكول تعاون بين التعليم والثقافى البريطانى لتطوير مهارات المعلمين بالمدارس الرسمية الدولية
التعليم: إطلاق مسابقات "المبرمج الصغير" للابتدائية.. و"المبتكر الصغير" لجميع المراحل
انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية للدور الأول
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين "أكديما" والقابضة القطرية لتصدير الدواء المصرى
التضامن: بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية السبت
التضامن: توفير 805 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة.. صور
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