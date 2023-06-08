اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء مخزن استراتيجى بالسويس السبت المقبل

الخميس، 08 يونيو 2023 02:39 م
وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء مخزن استراتيجى بالسويس السبت المقبل وزير التموين يضع حجز الأساس لإنشاء أول مخزون استراتيجى بالسويس السبت المقبل
كتب مدحت وهبة

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يدشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غدا السبت، أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث سيتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
 
وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم فى إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلى والحفاظ على جودة السلع.

وزير التموين

المخازن الاستراتيجية

مخزون السلع

مخزن استراتيجي بالسويس

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