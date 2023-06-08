وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الفلبين أمام الموالح المصرية وأوزبكستان للبصل

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مرة، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من اجراءات فتح سوق الفلبين أمام صادرات الموالح المصرية ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالفلبين، وفقًا للقوانين الخاصة بهم، ويمكن البدء في تصدير الموالح اعتبارا من اليوم 15 يونيو.

الجدير بالذكر أن المفاوضات الفنية الخاصه بهذا الملف قد بدأت بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الفلبيني منذ 2019 وانتهت بزيارة فنية من الجانب الفلبيني لتقييم المنظومة التصديرية المصرية، والتي أوصت نتائجها بالموافقة على السير في إجراءات فتح السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان أمام صادرات البصل المصري لأول مره.