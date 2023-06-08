5 طرق طبيعية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

كتب حسام الشقويري

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في دمك. إنه ضروري لبناء الخلايا السليمة في جسمك. على الرغم من أنه مكون مهم في الدم ، إلا أن الزيادة المفرطة قد تؤدي إلى مشاكل صحية في القلب. وبالتالي ، فإن وجود مستويات عالية من الكوليسترول في الدم يمكن أن يعرض قلبك للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى ترسب الدهون في الأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع helpguide.

أنواع الكوليسترول

هناك نوعان من الكوليسترول ، كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. يتم فصلها إلى قسمين حسب معدل البروتينات الدهنية. البروتين الدهني هو مجموعة من البروتينات القابلة للذوبان الممزوجة بالدهون في بلازما الدم.

طرق طبيعية لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم

1 - الدهون الأحادية غير المشبعة

النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول. تحافظ الدهون الأحادية غير المشبعة على نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق خفض الكوليسترول الضار.

كما أنه يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. يحل النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة محل الدهون المشبعة في الجسم ، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 6٪ إلى 10٪ في LDL ومستويات الكوليسترول الكلية.

2 - النظام الغذائي الغني بأوميجا 3

يؤثر النظام الغذائي الغني بأوميجا 3 بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول في الجسم. وذلك لأن أوميجا 3 تساعد في تطوير الخلايا وتحافظ على صحة الخلايا. كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية في الجسم. ونتيجة لذلك ، فإنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

يساعد النظام الغذائي الغني بأوميجا 3 في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد. لذلك ، فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مرتين في الأسبوع يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية بشكل كبير.

3 - فقدان الوزن

يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي. على سبيل المثال ، ينتج عن اكتساب كل 10 أرطال من الدهون الزائدة حوالي 10 مجم من الكوليسترول الزائد يوميًا.

لذلك ، يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل مستويات الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين فقدوا 5-10٪ من وزن أجسامهم لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

4 - . الحد من التدخين

يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى مرض الشريان التاجي الضار لأنه يزعج تعامل الجسم مع الكوليسترول. لا تستطيع الخلايا المناعية لدى المدخنين إعادة الكوليسترول إلى الكبد باستخدام الدم من جدران الأوعية الدموية. تسمى هذه الخلايا الخلايا المناعية المختلة ، والتي تؤدي إلى انسداد الشرايين.

الأكرولين مركب كيميائي ضار موجود في السجائر. عند امتصاصه في مجرى الدم من خلال الرئتين ، يمكن أن يقلل من نقل الكوليسترول الحميد في الجسم. يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الكوليسترول الضار ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

5 - ستيرولات نباتية وستانولات

الستيرولات والستانولات النباتية عبارة عن كوليسترول مشتق من النباتات. إنه مشابه للكوليسترول الذي يتم امتصاصه من خلال النظام الغذائي. تقلل الستيرولات والستانولات النباتية من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. عندما يتم امتصاص الستيرولات والستانولات النباتية من خلال النظام الغذائي ، فإنه يمنع امتصاص الكوليسترول في الجسم.